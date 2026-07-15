Reportan dos jóvenes desaparecidos tras intentar cruzar río Patuca en Olancho

Tegucigalpa – Dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras intentar cruzar el río Patuca en el sector de Río Abajo, Olancho, según reporte de prensa.

Las lluvias se mantuvieron constantes por tres horas en el departamento de Olancho este martes, por lo que se reporta una crecida de los ríos y quebradas.

Los dos jóvenes intentaron cruzar el río Patuca y no lo pudieron hacer por la crecida, se conoció.

Las autoridades ya activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Cabe señalar que la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró el lunes Alerta Verde por un período de 72 horas para el departamento de Gracias a Dios y los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, a partir de las 8:00 de la noche de este lunes 13 de julio.

Este día las condiciones meteorológicas están influenciadas por una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical, sistemas que favorecen un aumento de la nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos de débiles a moderados con actividad eléctrica sobre la mayor parte del territorio nacional. (RO)