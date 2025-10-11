Reportan desaparición de dos menores arrastrados por una corriente en la capital

Tegucigalpa – El teniente del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Carlos Bonilla, informó esta noche que dos menores desaparecieron arrastrados por una corriente en la capital.

Los menores fueron arrastrados por una corriente de la quebrada Guacerique, detalló.

Actualmente tres grupos de búsqueda realizan trabajos de localización de los infantes, dijo el teniente del Cuerpo de Bomberos.

Los infantes fueron identificados como Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnez de 8.

Los dos menores son primos, agregó el representante del organismo de socorro.

Enfatizó que para los Bomberos de Honduras la acción de búsqueda de estos menores es una prioridad.

Reiteró que se conformaron tres equipos de búsqueda para dar con el paradero de los infantes.

Cabe señalar que la capital hondureña se encuentra bajo una Alerta Amarilla y una de las principales recomendaciones es no cruzar ríos o quebradas aunque paren las lluvias, ya que los niveles de agua pueden tardar en bajar hasta cinco días después de la última lluvia. (RO)