Reportan como desaparecido a jovencito hondureño en Tennessee, EEUU

Tegucigalpa – Una familia hondureña se encuentra desesperada por la desaparición de uno de sus miembros, un jovencito de 16 años, esta familia reside en Tennessee, Estados Unidos.

Proceso Digital se comunicó con la madre del menor, quien tiene 38 días de estar desaparecido.

Sostuvo que la desesperación se incrementa a diario sin saber nada de su hijo por lo que pide a la población que si lo ven por favor comunicarse con la policía de ese sector.

El jovencito de nombre Luis Méndez Cruz de 16 años salió con unos amigos desde el 3 de enero y no volvió a saber de él.

Afirmó que uno de sus primos llamó al celular que el joven andaba y le contestó una vez y le dijo que estaba bien, pero después el celular aparece apagado.

“Esta situación me tiene al borde de la locura, mi hijo no tomaba la calle así, era un jovencito muy educado, servicial y obediente por lo que esta situación que está pasado nos cuesta asimilar, el no llevo nada de ropa para decir que se iba de la casa por algún problema”, manifestó con el corazón desgarrado.

Reiteró el llamado a la población del lugar o zonas aledañas que si llegan a ver a su hijo por favor comunicarse con la policía. IR