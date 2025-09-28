Reportan cinco muertes violentas este domingo en diferentes sectores del país

Tegucigalpa– Este domingo se torna violento al reportarse esta mañana cinco personas asesinadas en diferentes sectores del territorio nacional.

En la capital hondureña se reportan dos hechos violentos, uno registrado en el sector de El Tablón y otro en Villanueva.

Un hombre perdió la vida de forma violenta en el sector de El Tablón, luego que sujetos le infirieron varios disparos en la cabeza.

Hasta el momento se desconoce la identidad del ahora occiso.

Mientras que en la colonia Villanueva se reportó la muerte de un joven quien fue atacado con arma blanca, la víctima oscila en una edad de 23 años.

En Comayagua de forma violenta le quitaron la vida en el barrio Suyapa a un ciudadano que en vida respondía al nombre de Engel Medrano.

Asimismo, sujetos armados le quitaron la vida a un hombre, el hecho ocurrió en las cercanías del gimnasio municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Además, de varios impactos de bala le quitan la vida a una fémina en la colonia Nueva Esperanza en Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Laura Mejía.

El sábado, se reportó la muerte violenta de cinco personas en diferentes partes del territorio nacional. IR