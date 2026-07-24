Reportan a menor desaparecida en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Familiares y amigos reportaron como desaparecida a una menor de cinco años en La Vegas, Santa Bárbara, occidente de Honduras.
A través de las redes sociales se ha difundido un cártel en el que se solicita ayuda para dar con el paradero de la menor.
De acuerdo a un reporte preliminar la menor fue raptada en el centro del municipio después que esta salió de su casa de habitación en compañía con una empleada doméstica.
Aprovechando un descuido de la empleada doméstica, una mujer a bordo de un mototaxi raptó al infante.
Los familiares y autoridades municipales habilitaron el número telefónico 9884-4180 para que la ciudadanía pueda brindar información sobre el paradero de la menor.
Se conoció que no se ha solicitado un rescate por la menor después de su rapto. (RO)