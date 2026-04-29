Reportan 80 focos activos y 18 hectáreas devastadas por gorgojo descortezador

Tegucigalpa- Honduras enfrenta una creciente amenaza forestal tras el registro de al menos 80 alertas por gorgojo descortezador en distintas zonas del país, una plaga que ya ha dejado un saldo de 18 hectáreas de bosque devastadas en lo que va de 2026.

La directora de sanidad forestal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Roxana Torres, advirtió que el panorama “no es alentador”, especialmente ante las proyecciones de intensificación del fenómeno de El Niño, que podría agravar la propagación de la plaga.

No obstante, Torres aseguró que la institución se encuentra mejor preparada que en episodios anteriores. “Hoy contamos con capacidades técnicas y recursos que antes no se tenían, por lo que los impactos no serían iguales a los de la última epidemia, que fueron catastróficos”, afirmó.

El informe detalla que el departamento de Santa Bárbara encabeza la lista de zonas afectadas, con 8.71 hectáreas dañadas, seguido de Lempira con 2.6 hectáreas, evidenciando una mayor incidencia en el occidente del país.

Por su parte, la coordinadora del Museo de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Carla Cantarero, recomendó implementar estrategias más integrales para combatir la plaga. Entre ellas, destacó no solo la tala de árboles infectados, sino también la incorporación de depredadores naturales mediante estudios técnicos.

Cantarero advirtió que, en muchos casos, las intervenciones se limitan a la extracción de madera, lo que genera preocupación en las comunidades y no garantiza una solución sostenible al problema.

A pesar de la expansión del gorgojo descortezador, autoridades del ICF reiteraron que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios para contener la plaga y evitar mayores daños en los bosques hondureños.LB