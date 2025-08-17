Reporta sismo de magnitud 3.5 en la zona sur de Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó este domingo que se registró un sismo de magnitud 3.5 en la zona sur de Honduras.

El movimiento telúrico se sintió en Monjaras, en Marcovia, San Lorenzo y la Isla del Tigre, Amapala, en el departamento de Valle.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 158 kilómetros y se localizó en las coordenadas 13.180° N, 87.730° W.

Las autoridades realizaron un monitoreo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Valle y Choluteca, sin que se reporten daños ni percepción del sismo por parte de la población. IR