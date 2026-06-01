Repetición del juicio por la muerte de Keyla Martínez iniciará en agosto tras resolución de la CSJ

Tegucigalpa– La repetición del juicio oral y público relacionado con la muerte de la joven estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez iniciará el próximo 4 de agosto y concluirá el 20 del mismo mes, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinará la realización de un nuevo proceso judicial.

El juicio se desarrollará en los tribunales de sentencia de Siguatepeque y La Esperanza, en cumplimiento de la resolución emitida por el máximo órgano judicial del país.

La decisión surge a raíz de un recurso de casación presentado por el Ministerio Público en 2024, mediante el cual la institución argumentó que durante el desarrollo y la resolución del juicio anterior se produjeron arbitrariedades que vulneraron el debido proceso y afectaron la correcta administración de justicia.

Según lo expuesto por el ente acusador, las irregularidades detectadas hacían necesaria una nueva revisión del caso para garantizar que el proceso judicial se desarrollará conforme a los principios legales establecidos.

Con la repetición del juicio, una nueva integración de jueces tendrá la responsabilidad de valorar nuevamente las pruebas incorporadas al expediente, así como efectuar un nuevo análisis sobre la calificación jurídica de los hechos que han sido acreditados dentro del proceso.

La determinación de la CSJ ha sido considerada un paso importante para reafirmar el acceso a la justicia y el respeto al debido proceso, elementos fundamentales dentro del sistema judicial hondureño.

El caso de Keyla Martínez ha generado amplio interés público desde febrero de 2021, cuando la joven perdió la vida mientras permanecía bajo custodia policial en una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, ubicada en La Esperanza.

El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2021 y desde entonces se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos y acceso a la justicia en Honduras, manteniendo la atención de diversos sectores de la sociedad a la espera de una resolución definitiva. IR