Repentina lluvia en varios sectores del país refuerza devoción a la cruz

Tegucigalpa – Repentina lluvia en varios sectores del país refuerza la devoción a la santa cruz.

Este domingo 03 de mayo se conmemora el Día de la Cruz, un día en que también se tiene la creencia que debe llover.

Honduras experimentó altas temperaturas con sensaciones térmicas de 46 grados, por lo que la lluvia en varios sectores demuestra un cambio abrupto a las condiciones climáticas.

La repentina lluvia refuerza la devoción a la cruz ya que muchos atribuyen a esta fiesta la bendición de la lluvia.

La fecha coincide con el inicio de la temporada de lluvias, asociada a la fertilidad y buenas cosechas, especialmente para comunidades agrícolas e indígenas como los lencas, quienes piden protección y prosperidad.

La Iglesia Católica conmemora este 03 de mayo el Día de la Cruz, y en Honduras está acompañado por un signo, la lluvia, la cual coincide con el inicio de la temporada de siembra.

Sin embargo, este no es un signo religioso sino una mera coincidencia, es decir también se han registrado en la historia Día de la Cruz sin lluvias.

La noche de este domingo se reportan lluvias en Ocotepeque, Intibucá, Comayagua -especialmente en Esquías, Minas de Oro y San José del Potrero, además de algunos sectores Francisco Morazán y Olancho.

Las lluvias y chubascos continúan en sectores de Choluteca, La Paz, Copán y Santa Bárbara, mientras que en Valle, Ocotepeque e Intibucá las precipitaciones son débiles a moderadas. (RO)