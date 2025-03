Repensar el CIADI y dejar de hablar de reforma tributaria, sugiere representante de Cohep

Tegucigalpa – Asegurar la seguridad jurídica en Honduras, repensar el tema del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y dejar de hablar de leyes que algún día van a afectar o favorecer la inversión, sugirió el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

“El clima de inversión se caracteriza por la imagen del país, y con este tipo de noticias que hemos venido viviendo, más otras anteriores, como tener un presidente en la cárcel no genera un entorno favorable para la inversión”, dijo Herrera al resaltar que Honduras requiere mejorar la imagen del país en el exterior.

Sin embargo, el ejecutivo del Cohep apuntó que en Honduras sigue el mismo discurso, “la seguridad ciudadana, a pesar de que el toque de queda sigue, toque de queda en pleno proceso electoral, restringiendo libertades ciudadanas, pero la extorsión allí está”, mencionó para el caso.

Herrara también mencionó que la mano de obra sigue saliendo de Honduras, “ahora cuando queremos tener una inversión, no hay gente. No hay gente para cortar el café, no hay gente para construir casas. El gobierno por sí mismo no puede generar, tiene que sentarse con los actores”, reiteró. VC