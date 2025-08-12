Renuncia de Tony García confirma amenazas a migrantes hondureños en EEUU: Fundación 15 de Septiembre

Tegucigalpa – La Fundación 15 de Septiembre expresó este martes su “profunda preocupación” ante las recientes declaraciones del vicecanciller de Honduras, Tony García, emitidas en televisión nacional, en las que —según la organización— se insinuó que los inmigrantes hondureños radicados en Estados Unidos podrían enfrentar consecuencias directas debido al alineamiento político de la presidenta Xiomara Castro con el régimen de Nicolás Maduro.

Remarcan que Maduro es señalado internacionalmente por prácticas antidemocráticas y violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, la fundación destacó que resulta “aún más alarmante” la advertencia del funcionario sobre un posible riesgo en las próximas elecciones en Honduras, así como la amenaza de nuevos aranceles económicos que podrían impactar directamente al país.

“Desde hace tiempo hemos alertado públicamente sobre el rumbo autoritario del actual gobierno hondureño y sus implicaciones negativas tanto para la comunidad migrante como para la democracia en Honduras.

Las declaraciones del señor García no hacen más que confirmar nuestras denuncias y temores”, señala el pronunciamiento.

La organización instó a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante y tomar en serio estas declaraciones”, subrayando que provienen de “un alto funcionario con pleno conocimiento de las dinámicas internas del actual gobierno”.

Finalmente, la Fundación 15 de Septiembre reafirmó que la comunidad migrante hondureña “merece respeto, protección y políticas coherentes con los principios democráticos” y advirtió que no permitirá que sus compatriotas sean “moneda de cambio ni víctimas del autoritarismo”.LB