Renuncia de subespecialistas alarga brecha de citas en IHSS

Tegucigalpa – Alfredo Ardón, derechohabiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acudió hoy por una cita desde las cuatro de la mañana y al obtenerla se llevó una sorpresa, deberá regresar hasta el 22 de diciembre.

“Tal vez, para esa fecha, no sea la funeraria la que me tenga que ir a traer a mi casa”, lamentó el paciente del IHSS.

Atribuyó la larga espera para ser atendido a la falta de subespecialistas en el IHSS.

Al igual que él decenas de pacientes más se han quejado por la gran brecha de las citas.

Recientemente Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), alertó que varios médicos subespecialistas ya han interpuesto su renuncia por la falta de pago.

Ejemplificó que en la actualidad el IHSS no cuenta con cirujanos plásticos ya que los dos últimos se fueron por falta de pago de su salario.

La situación se ha agravado en los tres últimos meses, alertó al tiempo que dijo que los profesionales optan por el sector privado ya que en el sector público o no les pagan o los pagos salen atrasados.

A lo anterior se suma que la mayoría de los profesionales en el IHSS no cuenta con una plaza permanente de trabajo, muchos trabajan bajo la modalidad de contrato temporal el cual deben estar renovando.

Un neurocirujano y un gastroenterólogo son los últimos casos que la Asociación registra que se fueron del IHSS por falta de pago, detalló Rodas. (RO)