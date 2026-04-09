Renato Stabile detalla las últimas decisiones de la justicia de los EEUU en el caso del expresidente Hernández

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández, informó el miércoles de la anulación del juicio en el que resultó culpable por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos.

– La orden de la Corte limpia el nombre del presidente Juan Orlando Hernández, dijo Stabile.

Su abogado Renato Stabile detalló para el medio HCH en qué consiste la acción.

Proceso Digital traslada a su audiencia la versión libre del defensor de JOH:

¿Si presenta una nueva apelación puede ser escuchada en Estados Unidos o es un caso ya cerrado?

RS-R/ Este caso está completamente cerrado, no puede ser escuchado en los Estados Unidos, esta decisión no puede ser reversible, no va a ser reversible y como hemos mencionado antes los fiscales están de acuerdo con la decisión y con la Corte de Apelación de que la condena debe de ser desestimada y que todos los cargos deben de ser desestimados y eliminados por el Juez Castel. Nadie puede venir a los Estados Unidos e intentar algo al respecto.

¿Qué pasa con aquellos que juraron para brindar un testimonio en contra del expresidente Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que él tenía vínculos con el narcotráfico?

RS-R/ El presidente Hernández siempre ha mantenido su inocencia, él es completamente inocente y las personas que tomaron y fueron testigos, juraron y mintieron bajo juramento, sin ninguna evidencia, yo no puedo hacer comentarios sobre el futuro de esas personas, ellos tomaron decisiones y negociaron, nosotros hemos mantenido su inocencia, el presidente Hernández ha mantenido su inocencia y hasta la fecha regresa a ese estatus, donde una persona se presume inocente bajo el marco legal de los Estados Unidos.

¿En algún momento el expresidente Hernández negoció con la justicia estadounidense para poder lograr estos beneficios que hoy ha conseguido con la justicia estadounidense?

RS-R/ Absolutamente no, y quiero dejarlo claro como el agua, el presidente Hernández no cooperó, no negoció, no dio información, ni tampoco hizo algún tipo de intercambio con el gobierno de los Estados Unidos por cualquier cosa, mantuvo su inocencia en todo momento e iba a luchar este caso hasta el final, estábamos confiados que íbamos a ganar de todas maneras en esta Corte de Apelaciones, todo está sucediendo rápido y estamos agradecidos con la Corte por emitir esta decisión, nunca ha negociado con el gobierno o con la justicia de Estados Unidos.

¿Aquí en Honduras hay abogados que han cuestionado la forma como han planteado y demostrado ante la justicia, como esta decisión queda nula y que el proceso quede en cero?

RS-R/ Este es el resultado final y este es el mejor resultado posible que el presidente Hernández pueda haber obtenido, sus cargos han sido limpiados, esos cargos tienen una orden de ser desestimados, no hay nada más que hacer, él ha sido restaurado a su estatus de forma legal y es el mejor resultado logrado en los Estados Unidos.

Abogado la diferencia entre un indulto y la resolución de la Corte ¿Cómo hacer la diferencia entre el indulto otorgado por el presidente Donald Trump y la sentencia de la Corte de Apelaciones?

RS-R/ Sí, sí, el perdón es un hecho de perdón que hizo el presidente Donald Trump y le permitió al presidente Hernández de ser liberado de forma inmediata y eso era importante, pero este es un paso más allá es una orden de una Corte, el presidente Trump no puede dar órdenes de este tipo, la orden de la Corte limpia el nombre del presidente y un nuevo comienzo como un nuevo día. IR