Renán Inestroza retira su postulación para un cargo en entes electorales

Tegucigalpa – Renán Inestroza, quien se postuló para el Consejo Nacional Electoral, ha decidido retirar esta decisión luego que clamó a Dios y confirmó que este no es su tiempo.

A través de sus redes sociales, Inestroza informó que decidió retirar su postulación a una de las vacantes en los entes electorales.

“Sobre el retiro de mi postulación al CNE. Este fin de semana me retiré a orar y, en esa búsqueda, descubrí con mucha paz que este no es mi tiempo. He comprendido que es Dios mismo quien me aparta de este proceso, porque tiene planes distintos y de bendición. Dios les bendiga!”, posteó Inestroza. IR