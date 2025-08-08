Remueven de su cargo a supervisora general de tribunales de la CSJ

Tegucigalpa – Este viernes se conoció que la abogada Sandra Rodríguez fue separada de su cargo como supervisora general de tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Rodríguez relató a periodistas que ella dejó vacante este cargo el miércoles 6 de agosto.

Manifestó que este cargo es clave porque permite realizar procesos de investigación contra servidores judiciales tanto en el área administrativa y jurisdiccional.

“Se ha tomado la decisión por las altas autoridades de proceder a mi cancelación en el cargo de supervisora”, declaró la profesional del derecho.

Contó que ella regresará a su antiguo cargo que es como jueza de ejecución penal en el municipio de La Esperanza en el departamento de Intibucá.

La profesional del derecho defendió su labor como supervisora general de los tribunales afirmando que llevaron múltiples investigaciones en la que abordaron aspectos críticos del sistema judicial y remitidas al Ministerio Público. AG