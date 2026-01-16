Remoción de Luis Javier Santos de Uferco a días de cambio de gobierno plantea “interrogantes preocupantes”: Orellana

Tegucigalpa – El exfiscal general, Edmundo Orellana, señaló que la remoción de Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) plantea “interrogantes preocupantes”.

A través de su cuenta de red social “X”, reaccionó a la determinación del Fiscal General, Johel Zelaya, de traspasar a Luis Javier Santos de la coordinación de Uferco a dirigir la escuela de formación “Orlan Chávez”.

“Qué la remoción coincida con este cambio de gobierno, plantea interrogantes preocupantes”, posteó.

Indicó que la salida de Santos de Uferco significa una pérdida para Honduras, y que la historia se encargará de colocar al fiscal en un lugar destacado en la lucha contra la corrupción.

Luis Javier Santos dirigirá por seis meses la escuela de formación del Ministerio Público colabore en el fortalecimiento académico a nivel nacional, con el objetivo de que los fiscales, en cada fiscalía regional y local, refuercen sus capacidades y persigan la corrupción en todas sus formas, explicó el Fiscal General. AG