Remiten al CN proyecto de amnistía política para generales acusados por crimen de Isy Obed y civiles de terrorismo

Tegucigalpa – Un grupo de abogados remitió al Congreso Nacional un proyecto de amnistía política que favorezca a los tres generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas y cuatro ciudadanos civiles por persecución política.

Los beneficiados serían el exjefe castrense Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, acusados de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

Esto por la muerte del joven Isis Obed Murillo el 5 de junio de 2009 durante la crisis por la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En el caso de Venancio Cervantes y Carlos Puerto están privados de libertad en la cárcel de Támara, mientras que Romeo Vásquez se encuentra en la clandestinidad.

El abogado Jaime Rodríguez manifestó que este proceso judicial en contra de los generales es por temas políticos.

Por otro lado, la amnistía también abarcaría a los ciudadanos Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Gerardo Enrique Galeano, acusados del delito de terrorismo por planear un atentado contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya.

La amnistía política plantea extinguir la acción penal y procesos de naturaleza política y conexa cuando exista duda razonable, pruebas insuficientes y motivación ideológica.

Solicitan que incluyan a exempleados del CNE

Uno de los familiares de los exempleados del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusados por el caos en los comicios primarios, solicitó que incluyan a estos cuatro jóvenes en el proyecto de amnistía política.

Los afectados son Dennis Emilio Hércules, José María Pastrana Sánchez, Juan Carlos Canales Lobo y Raúl Amílcar Rivera, acusados por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas y violación de los deberes de los funcionarios.

La madre de Dennis Hércules, Luz María Hércules, manifestó que el caso está estancado en la Corte de Apelaciones y que se cumplirá un año, y los jóvenes no pueden conseguir empleo porque se dañó su integridad.

“Estamos solicitando que sea incluido dentro de las personas que van a someter este proyecto de amnistía política”, dijo al noticiero TN5.

Denunció que su hijo fue utilizado como chivo expiatorio por el gobierno anterior por el caos que sucedió en las elecciones. AG