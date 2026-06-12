Remesas y exportaciones impulsan superávit récord en la balanza de pagos regional durante 2025

Tegucigalpa/Costa Rica– De acuerdo con las Estadísticas del Sector Externo Armonizadas (ESEA) de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la balanza de pagos de la región CARD registró al cierre de 2025 un superávit de US$6,513.4 millones (1.4% del PIB regional en 2025), en contraste con los déficits observados en 2023 (US$1,222.6 millones) y 2024 (US$1,628.6 millones). Este resultado representa una mejoría interanual de US$8,142.0 millones.

-Honduras, Guatemala y El Salvador lideran recepción de remesas que fortalecen las economías de la región.

-Remesas equivalen al 31% del PIB de Honduras y consolidan su papel clave en la economía nacional.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por dos factores: el crecimiento sostenido de las remesas familiares y el incremento de las exportaciones de bienes, que crecieron un 14.5% respecto al año anterior.

Las remesas familiares se consolidaron como la principal fuente de divisas de la región, con flujos especialmente elevados hacia Guatemala (US$25,449.1 millones), Honduras (US$12,297.3 millones), República Dominicana (US$11,866.3 millones) y El Salvador (US$10,071.6 millones).

En términos del tamaño de las economías receptoras, las remesas representaron el 31.1% del PIB de Honduras, el 27.4% del PIB de El Salvador y el 20.6% del PIB de Guatemala, evidenciando su importancia estructural para el financiamiento externo de estos países.

La inversión extranjera directa (IED) en la región totalizó US$11,246.8 millones, con Costa Rica y República Dominicana concentrando más de dos tercios del total regional, con US$5,121.8 millones y US$5,032.8 millones, respectivamente.

Un resultado particularmente destacado fue la acumulación de activos de reserva, que ascendió a US$16,617.0 millones al cierre de 2025, el mayor flujo anual positivo de la serie histórica, y muy superior a los US$3,500.0 millones registrados en 2024. Guatemala realizó el mayor aporte (US$7,404.3 millones), seguida por Costa Rica (US$2,684.8 millones) y Nicaragua (US$2,166.0 millones).LB