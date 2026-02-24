Remesas “un salvavidas” a la economía nacional en la última década

Tegucigalpa (Proceso Digital / Ronald Ordóñez) – Las remesas familiares enviadas a Honduras por migrantes en el extranjero han sido un pilar fundamental de la economía nacional durante los últimos diez años convirtiéndolas en un “salvavidas” que pasó de representar el 18 % del PIB en 2016 a 26 % en 2025, según datos oficiales.

Estos flujos financieros, principalmente provenientes de Estados Unidos, han experimentado un crecimiento notable, pasando de aproximadamente 3,800 millones de dólares en 2016 a un récord histórico de 12,212 millones de dólares en 2025.

Este aumento no sólo refleja la diáspora hondureña creciente, sino también factores como la estabilidad económica en los países de destino y políticas migratorias que influyen en el comportamiento de los remitentes.

Pese a un crecimiento sostenido en el envío de remesas para este 2026 se proyecta una desaceleración en el envío de estas divisas a Honduras.

Evolución

En 2016, Honduras recibió alrededor de 3 mil 847.3 millones de dólares en remesas, representando cerca del 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este año marcó el inicio de una tendencia alcista, impulsada por la recuperación económica post-crisis global de 2008.

Los migrantes hondureños, mayoritariamente en EEUU, enviaron estos fondos para cubrir necesidades básicas como alimentación y educación.

En 2017, las remesas aumentaron a 4 mil 305.3 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 10.5 %. Este incremento se atribuyó a un mayor empleo de hondureños en sectores como la construcción y servicios en EEUU.

La variación porcentual positiva reflejaba la resiliencia de la diáspora ante desafíos económicos. Para 2018, los envíos alcanzaron los 4,759.9 millones de dólares, un 7.1 % más que el año anterior. Las remesas equipararon el 20 % del PIB ese año, destacando su importancia creciente.

En 2019, se registraron 5 mil 384 millones de dólares, con un crecimiento del 6.7 %.

La incertidumbre política en Honduras impulsó más migración, lo que a su vez aumentó los flujos. El promedio mensual de remesas comenzó a estabilizarse en torno a los 400 millones.

El año 2020 fue atípico debido a la pandemia a causa de la COVID-19, pero contrario a lo que se podía esperar las remesas crecieron a 5 mil 573.1 millones de dólares, un 16.2 % más. Los migrantes enviaron más fondos para apoyar a familias afectadas por el desempleo y la crisis sanitaria.

Este fenómeno se observó en toda Centroamérica, donde las remesas actuaron como red de seguridad.

En 2021, bajo la administración Joe Biden en Estados Unidos, las remesas saltaron a 7 mil 184.4 millones de dólares, con un crecimiento del 32.7 %.

La recuperación económica en EEUU y los estímulos fiscales beneficiaron a los trabajadores migrantes.

Las remesas llegaron ese año al 25 % del PIB, un hito en la historia económica de Honduras.

Para 2022, los envíos totalizaron 8 mil 464.9 millones de dólares, un 17.6 % más. Factores como la inflación global y el aumento en el monto promedio por transacción (alrededor de 300 dólares) contribuyeron.

En 2023, se alcanzaron 8 mil 946.3 millones de dólares, con un crecimiento más moderado del 5.5%. La estabilización post-pandemia y los desafíos migratorios influyeron en esta desaceleración.

Aun así, las remesas cubrieron el 26 % del PIB, superando a exportaciones como el café.

El 2024 vio un repunte a 9 mil 510.2 millones de dólares, un 6.1 % de aumento. La incertidumbre por las elecciones en EE.UU. motivó envíos preventivos.

Récord

El año 2025 marcó un hito sin precedentes, con un total de 12 mil 212 millones de dólares, un 25.3 % más que en 2024.

Este récord histórico superó las proyecciones preliminares de 11 mil 105 millones, reflejando un envío masivo impulsado por temores migratorios.

El récord de 2025 se atribuye en parte a la diáspora hondureña de 1.3 millones en EE.UU.

Claudio Salgado, economista.

Última década

El crecimiento de las remesas en la última década se debe principalmente al aumento en la migración hondureña, dijo a Proceso Digital el economista Claudio Salgado.

Desde 2016, más de 500 mil hondureños han emigrado, huyendo de la violencia, pobreza y desastres naturales.

Sin embargo, de acuerdo a Salgado el crecimiento en el envío de remesas es insostenible, en términos económicos, por lo que Honduras experimentará este 2026 una desaceleración en el envío de estas divisas.

La economía de EE.UU., con bajo desempleo en sectores como construcción y servicios, ha permitido mayores ingresos para los migrantes.

Políticas migratorias bajo la administración de Joe Biden y Donald Trump influyeron: deportaciones temidas en 2025 llevaron a envíos anticipados, pero eso fue un fenómeno, según el economista.

En 2025, el temor a masivas deportaciones impulsó un 26 % de aumento en los primeros meses. No obstante, para este 2026 la proyección es que el crecimiento en el envío de remesas continuará pero con una desaceleración respecto a 2025, señaló el economista.

Se estima que casi 2 millones de Honduras radican en EEUU.

Pilar de la economía

De su lado, la Fundación 15 de Septiembre, con sede en Miami, Estados Unidos, señaló que las remesas constituyen la principal fuente de divisas del país, según cifras del Banco Central de Honduras. Este flujo de recursos no solo sostiene a millones de hogares, sino que también dinamiza el comercio, fortalece el sistema financiero y permite que la empresa privada tenga consumidores activos.

Gran parte de estos recursos provienen de hondureños radicados en Estados Unidos, quienes con sacrificio, separación familiar y largas jornadas laborales envían cada dólar para sostener a sus seres queridos. Estas remesas alimentan el consumo interno, reducen la pobreza y estabilizan la economía nacional, indicó la Fundación defensora de los derechos de los migrantes.

Por ello, resulta un error estratégico que el presidente Nasry Asfura plantee una agenda económica donde la empresa privada sea presentada como fuente principal y casi exclusiva del desarrollo, dejando en segundo plano la importancia de la diáspora. Esta percepción ha generado malestar entre los hondureños en el exterior, que sienten falta de reconocimiento y reciprocidad por parte del gobierno, enfatizó la Fundación.

No se trata de confrontar remesas versus empresa privada. Se trata de entender que Honduras necesita ambas. Las remesas sostienen la economía actual; la empresa privada construye la economía del futuro. Ignorar a uno de estos pilares es debilitar la estabilidad del país, señaló la institución defensora de los migrantes hondureños.

La informalidad económica en Honduras (70% de la fuerza laboral) hace que las remesas sean esenciales para la supervivencia de las personas que dependen de ellas.

Impacto económico y social

Sin estos fondos, la pobreza extrema podría aumentar en un porcentaje considerable, según expertos económicos.

Las remesas enviadas a Honduras impulsan el consumo interno, representando el 78 % de los gastos en alimentos y el 31% en salud.

En el PIB, su participación creció del 18% en 2016 al 26% en 2025, superando a la agricultura. Estabilizan las reservas internacionales, ayudando a controlar la inflación y el tipo de cambio.

Socialmente, las remesas financian educación, mejoran el acceso a vivienda, con inversiones en construcción rural. Sin embargo, generan dependencia, reduciendo incentivos para reformas internas.

En hogares receptores, el ingreso per cápita es 36 % mayor. Fomentan emprendimientos, con el 5 % de remesas en negocios locales.

Desafíos asociados a la dependencia

La «trampa de las remesas» perpetúa la migración al no abordar causas raíz como la desigualdad.

Honduras depende en gran medida de envíos de remesas desde EE.UU., vulnerable a cambios en políticas migratorias.

En 2025, el récord trae alegría, pero también miedo a retrocesos en 2026.

Perspectivas futuras

Para 2026, se proyecta un crecimiento moderado del 3-5 %, asumiendo estabilidad en EE.UU.

Inversiones en educación y empleo local podrían retener talento o mano de obra calificada, lo que puede contribuir a una desaceleración en el envío de remesas.

En resumen, las remesas han sido un salvavidas, pero Honduras necesita estrategias para un crecimiento autónomo. PD/ro