Remesas con sorpresas para mamá en Supermercados La Colonia

Tegucigalpa- En la cadena líder de las familias hondureñas, sabemos que detrás de cada hogar hay una mamá que da todo sin esperar nada a cambio. Por eso, en mayo celebramos su amor con sorpresas pensadas para ella.

Cada vez que cobres tu remesa y realices compras desde L300 o más, estarás participando para ganar:

10 carretazos de L1,000 cada uno.

10 compras gratis en supermercados por seis meses, valorado en L2,000 cada uno.

10 tarjetas de regalo de L1,500 cada uno.

Porque cada envío es un abrazo a la distancia, una muestra de amor que queremos transformar en momentos felices para mamá.

Cobra tus remesas en más de 600 cajas a nivel nacional de manera fácil, rápida y conveniente. Promoción válida del 1 al 31 de mayo en todas las tiendas de Supermercados La Colonia. IR