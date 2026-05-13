Remesas BAC fortalecen la experiencia de sus clientes con la promoción “25 Mil Razones para Cobrar tus Remesas con BAC”

Tegucigalpa – BAC anunció el lanzamiento de la promoción “25 Mil Razones para Cobrar tus Remesas con BAC”, una iniciativa que premiará a clientes que reciban sus remesas a través de Mi Remesa BAC. La promoción estará vigente en Honduras del 10 de marzo al 10 de junio de 2026 y entregará 20 premios de L 25,000 cada uno, para un total de L 500,000 en premios.

Participan automáticamente las personas mayores de 18 años que cobren remesas desde L 2,500 a través de Mi Remesa BAC, por cada remesa cobrada en ventanilla se asigna 1 boleto electrónico, y por cada remesa recibida en una cuenta BAC se asignan 3 boletos, promoviendo así una forma más rápida y conveniente de recibir el dinero.

Durante la vigencia de la promoción se realizarán tres sorteos:

Sorteo Fecha Ganadores 1er sorteo 10 de abril 2026 5 ganadores 2do Sorteo 11 de mayo de 2026 5 ganadores 3er Sorteo 10 de junio 2026 10 ganadores Total ganadores 20 ganadores

Cada ganador recibirá su premio acreditado directamente en su cuenta.

La promoción está dirigida a personas mayores de 18 años que realicen el cobro de remesas mediante Mi Remesa BAC. Para todos aquellos que aún no tienen una cuenta en BAC, podrán acceder al producto de ahorro Mi Remesa BAC y gozar de los beneficios de ser cliente, ampliando así sus opciones financieras.

Con esta promoción queremos dar un beneficio adicional a quienes utilizan Mi Remesa BAC para recibir su dinero de forma segura, ágil y confiable. Al mismo tiempo, seguimos impulsando soluciones simples que faciliten el acceso de más personas a servicios financieros útiles para su día a día”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

En el marco de su 50 aniversario, BAC sigue acercando soluciones financieras simples, agiles y relevantes para los hondureños.

Con una visión enfocada en la innovación constante y el acompañamiento responsable, BAC continúa fortaleciendo su propuesta de valor en el segmento de remesas, reafirmando su propósito de estar presente en cada momento importante, con soluciones que contribuyen al progreso financiero de las personas y de las comunidades donde opera.

Para más información sobre la promoción, casas remesadoras y el reglamento, pueden visitar www.baccredomatic.com⁠ o acercarse a cualquier agencia BAC a nivel nacional.