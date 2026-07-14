Remesas a Honduras crecen un 12,3% en el primer semestre y suman 6,515 millones de dólares

Tegucigalpa – Honduras recibió 6,515.4 millones de dólares en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 12.3 %, informó este martes el Banco Central hondureño.

Durante los primeros seis meses de 2025, el país había captado 5,799.6 millones de dólares por este concepto, lo que supone un incremento de 715.8 millones de dólares en términos absolutos, según el reporte del emisor.

El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió 870,7 millones de dólares; en febrero, 938.2 millones; en marzo, 1,218.3 millones; en abril, 1,103.6 millones; en mayo, 1,159.7 millones, y en junio, 1,224.5 millones de dólares, detalló el BCH.

Más del 85 % de las remesas que recibe Honduras provienen de Estados Unidos, donde residen alrededor de 1.8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e irregular, según estimaciones de autoridades de Tegucigalpa.

En cuanto a la distribución de los receptores, las madres concentran el mayor porcentaje, con un 38.6 %, seguidas por hermanos y padres, con un 15.3 % cada grupo; hijos (10.6 %), cónyuges (6.5 %), abuelos (3.7 %) y otros familiares (10 %), de acuerdo con la autoridad monetaria.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.

Estos recursos constituyen la principal fuente de divisas de Honduras y superan los ingresos generados por exportaciones como café, productos de maquila, camarón y otros bienes, así como por la inversión extranjera directa.

Honduras cerró 2025 con la recepción de 12,212 millones de dólares en remesas familiares, un incremento del 25.3 % respecto al año anterior, cuando captó 9,743 millones de dólares.

Para 2026, las autoridades monetarias proyectan que las remesas alcancen alrededor de 10,670 millones de dólares, manteniéndose como uno de los principales pilares de la economía hondureña y un soporte clave para miles de hogares que dependen de estos recursos. JS