Remanentes de onda tropical y vaguada generarán lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estarán generando aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Will Ochoa, las precipitaciones de mayor intensidad y con mayores acumulados se presentarán en las regiones central, sur, suroccidente y oriental del territorio hondureño. Asimismo, se esperan vientos racheados en varias zonas del país.

COPECO detalló que la fase lunar se encuentra en cuarto creciente. En cuanto al oleaje, se reportan alturas de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:11 de la tarde.

Temperaturas máximas y mínimas por departamento

Lempira: máxima 30°C, mínima 21°C

Ocotepeque: máxima 29°C, mínima 21°C

Olancho: máxima 31°C, mínima 22°C

Santa Bárbara: máxima 32°C, mínima 24°C

Valle: máxima 32°C, mínima 25°C

Yoro: máxima 29°C, mínima 22°C

El Paraíso: máxima 27°C, mínima 21°C

Francisco Morazán: máxima 28°C, mínima 22°C

Gracias a Dios: máxima 30°C, mínima 26°C

Intibucá: máxima 21°C, mínima 16°C

Islas de la Bahía: máxima 30°C, mínima 27°C

La Paz: máxima 29°C, mínima 24°C

Atlántida: máxima 30°C, mínima 25°C

Choluteca: máxima 33°C, mínima 26°C

Colón: máxima 31°C, mínima 26°C

Comayagua: máxima 30°C, mínima 23°C

Copán: máxima 27°C, mínima 19°C

Cortés: máxima 33°C, mínima 26°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas previstas.LB