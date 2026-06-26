Remanentes de onda tropical generarán lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para las próximas horas se esperan condiciones inestables en el territorio hondureño, debido a la influencia de los remanentes de una onda tropical.

Según el informe presentado por el pronosticador de turno, José Pavón, estos remanentes generarán abundante nubosidad, vientos racheados, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada y de carácter disperso.

Se advierte además sobre la presencia de actividad eléctrica aislada, afectando principalmente a las regiones: Oriental, Suroccidental, Noroccidental Áreas de la región norte y central.

Respecto a las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje se mantendrá en parámetros normales, alcanzando de 2 a 4 pies de altura tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Por otra parte, se dio a conocer que la fase lunar actual corresponde a cuarto creciente, registrándose la salida del sol a las 5:23 a.m. y su puesta proyectada para las 6:20 p.m.

Temperaturas por regiones para este día

Las autoridades de contingencias compartieron el pronóstico térmico para las distintas zonas del país.

Capital (Tegucigalpa) 30°C18°C

Región Sur 38°C 24°C

Región Oriental 32°C 22°C

Región Occidental 32°C 14°C

Región Norte 32°C 22°C

Región Central 31°C20°C

Región Insular 31°C26°C

Ante la probabilidad de actividad eléctrica y vientos racheados, se recomienda a la población tomar las medidas de precaución como asegurar techos y evitar cruzar ríos o quebradas si se presentan lluvias fuertes en su localidad.LB