Relojes inteligentes para niños y edición de lujo femenina: Huawei lanza nuevos productos

Bangkok – Un reloj inteligente pensado para niños, otro para maratonianos y un modelo femenino de lujo valorado en 3,799 euros (4,474 dólares) figuran entre los últimos lanzamientos de la tecnológica china Huawei, presentados internacionalmente este jueves en Bangkok.

«Uno de los productos más inesperados (…) ha sido nuestro nuevo reloj infantil, diseñado para niños, pero pensando en los padres. Cuenta con un sistema de seguimiento GPS muy preciso para que los padres puedan saber siempre dónde están sus hijos», explicó en una entrevista con EFE el jefe de producto de la compañía, Andreas Zimmer, desde el Centro de Convenciones Reina Sirikit de la capital tailandesa.

Se trata del KIDS x1 Series, cuya versión estándar cuesta 249 euros (293 dólares) y la «Pro» asciende a 349 (411 dólares). Disponible en rosa y en azul, el dispositivo cuenta con una tarjeta SIM integrada y cámaras frontal y exterior, lo que permite la comunicación tanto por voz como mediante videollamadas.

También acaparó atención el reloj inteligente (‘smartwatch’) femenino de lujo Spring Edition, desarrollado en colaboración con la diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof, conocida por su trabajo en Tiffany & Co. y Louis Vuitton.

El modelo, que incorpora 99 diamantes naturales y cuyo diseño floral plateado y verdoso está inspirado en la espiral de Fibonacci, alcanza los 3.799 euros.

La compañía, que en 2025 superó los 126,000 millones de dólares en ingresos, presentó además otros dos relojes inteligentes orientados al deporte, uno de ellos, el GT Runner 2 Racing (399 euros o 470 dólares), pensado para corredores de maratón.

Dirigido a un público más amplio, el FIT 5 Series (desde 199 euros o 234 dólares) incluye funciones para más de 100 disciplinas deportivas, como el seguimiento de movimientos de muñeca en tenis o de dirección en golf.

Este modelo incorpora la nueva modalidad «mini entrenamientos», en la que un oso panda -símbolo de China- guía al usuario con indicaciones para estirar, levantarse o mover las articulaciones tras periodos de inactividad prolongados.

«Así, si no tienes tiempo para un entrenamiento completo, puedes hacer el ejercicio que necesitas, especialmente si pasas todo el día sentado en tu escritorio», anotó Zimmer al término de la presentación.

Huawei lanzó también una tableta y un móvil de gama alta, la MatePad Pro Max y el Nova 15 Max, que integran herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por la propia firma, como una función de edición de imágenes que permite modificar las expresiones faciales en fotografías. EFE