Relatoría de la CIDH expresa preocupación por presuntas amenazas contra el periodista Renato Álvarez

Tegucigalpa – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las presuntas amenazas denunciadas contra el periodista hondureño Renato Álvarez, y recordó al Estado de Honduras su obligación de prevenir, proteger e investigar cualquier ataque contra la prensa.

A través de un pronunciamiento, la RELE subrayó que estas obligaciones adquieren una relevancia especial en contextos electorales, en los que las garantías para el ejercicio del periodismo son esenciales para asegurar el derecho de la ciudadanía a estar informada y para el fortalecimiento de la democracia.

El organismo interamericano enfatizó que, en el marco de sus compromisos internacionales, las autoridades hondureñas deben adoptar un discurso público responsable que no exponga a las y los periodistas a mayores riesgos de violencia.

Según la Relatoría, los mensajes provenientes de funcionarios públicos pueden contribuir a generar un ambiente adverso para la labor periodística si no se manejan con apego a los principios de respeto y tolerancia.

Asimismo, la RELE advirtió que este deber del Estado se intensifica en escenarios de alta conflictividad social, alteraciones del orden público o de marcada polarización social o política, debido a los riesgos adicionales que estas situaciones pueden representar para determinadas personas o grupos, entre ellos los comunicadores sociales.

Finalmente, la Relatoría reiteró la importancia de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en Honduras, como un elemento clave para la protección de la libertad de expresión y el desarrollo de procesos democráticos transparentes.

En las últimas horas, trascendió un informe de inteligencia militar en el que se filtró la información de las amenazas del jefe del Estado Mayor Conjunto para el director de TN5, el mismo comunicador pidió públicamente explicaciones al jefe castrense al respecto.LB