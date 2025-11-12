Relatoras Especiales de las Naciones Unidas expresa preocupación por periodo preelectoral en Honduras

Tegucigalpa – Las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas expresaron preocupación por el periodo preelectoral en Honduras a causa de un discurso estigmatizador contra periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que tienen un importante rol en el monitoreo del proceso electoral.

A través de un comunicado las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas señalaron que en este clima de creciente tensión, el riesgo de nuevos ataques contra periodistas y personal de los medios de comunicación se incrementa de forma alarmante.

Advirtieron que los políticos y funcionarios públicos, incluidos los mandos militares y policiales, desempeñan un papel fundamental en la conformación del debate y la opinión pública y tienen una gran responsabilidad en el deterioro del panorama informativo.

Con base en lo anterior las Relatoras Especiales enumeran una serie de recomendaciones entre las que destacan el respeto a periodistas, observadores electorales y defensores de derechos humanos.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por las Relatoras Especiales de la Naciones Unidas: