Relativa calma en el Poder Judicial pese a tensión en la Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa – Una relativa calma se percibe este miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante las denuncias para impedir que el magistrado Luis Fernando Padilla asuma la coordinación de la Sala de lo Constitucional.

– Desde el Ministerio Público se realiza una diligencia en contra del magistrado Luis Padilla, de acuerdo a lo informado por el propio alto juez de la República.

De acuerdo a lo conocido por Proceso Digital, los integrantes de la Sala de lo Constitucional: Sonia Marlina Dubón, Wagner Vallecillo, Francisca Villela, Isbela Bustillo y Luis Padilla –este último la preside– realizaron este miércoles una sesión.

El propio magistrado Padilla le confió a este medio de comunicación que la sesión se realizó de forma normal y que convocó nuevamente para la próxima semana.

Voces oficiales del Poder Judicial descartaron que exista una convocatoria para sesión de pleno, al menos hasta el mediodía de este miércoles.

Luis Fernando Padilla.

Versiones del propio Luis Fernando Padilla dan cuenta que la mismísima presidenta del CSJ, Rebeca Ráquel Obando le informó que había una denuncia en su contra en la Fiscalía.

Toda esta situación, que coincide con el cambio en la coordinación de la Sala de lo Constitucional, ha elevado la tensión en ese poder del Estado, que para muchos es un claro golpe a la institucionalidad y la independencia judicial.

Igualmente, hasta horas de la mañana de hoy ningún portavoz judicial desvirtúa o confirma las versiones surgidas en las últimas horas.

La propia Sala de lo Constitucional y su coordinador, Luis Padilla, difundieron un comunicado oficial confirmando la reunión esta mañana tal como está previsto en la ley vigente de ese poder del Estado.

Todo normal

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz aseguró que todas las salas de esa institución están laborando con normalidad y descartó que se les haya convocado a sesión de pleno.

“Hasta el momento no hay convocatoria a sesión de pleno como ha trascendido en medios de comunicación, todos están laborando normalmente”, defendió.

Indicó que el magistrado Luis Fernando Padilla debe de estar desarrollando una reunión en su sala junto a los otros magistrados que lo integran, y que no hay ningún problema.

El magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz.

Al ser consultado sobre una posible investigación en contra del magistrado Padilla, dijo que trasciende en medios de comunicación que está siendo investigado, pero que a él no le consta, “no se nada al respecto”, sostuvo.

Indicó que todas las salas están trabajando con normalidad, al tiempo que aseguró que posiblemente sean convocados durante el resto de la semana.

“Nosotros al interior de la Corte no tenemos ningún problema, todos están trabajando normalmente, no hay nada que altere, hasta el momento se ha cumplido las rotaciones, no tengo información diferente, por lo que debe de haber tranquilidad”, reiteró.

Dijo que el reto es seguir actuando con responsabilidad, cada quien cumpliendo con lo que le corresponde.

En la Sala Penal hay más de dos mil expedientes que se están evacuando la mora judicial, apuntó.

Luis Zelaya.

Parece que la consigna es estar cada semana en crisis

El expresidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya, manifestó este miércoles que el país no descansa ante la incertidumbre ante una potencial crisis por la coordinación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Parece que la consigna es estar cada semana en crisis, mantenernos en esta incertidumbre que le hace mucho daño al país”, declaró Zelaya.

Reaccionó a las denuncias del Partido Nacional que la máxima autoridad de la CSJ pretende impedir que el magistrado Luis Fernando Padilla sea el coordinador de la Sala de lo Constitucional.

Expuso que el país acaba de atravesar una crisis del proceso electoral primario, en el Congreso Nacional, disfrutar la Semana Santa para tener una crisis en el Poder Judicial.

Zelaya puntualizó que esta crisis en la CSJ no abona en nada a la estabilidad política, social y económica del país.

Indicó que se respetaría las rotaciones de las coordinaciones de las salas de la CSJ sería más fácil si el perfil de los magistrados fueran idóneos y no respondieran a intereses políticos.

Enrique Flores Lanza.

Absurdo decir que Libre controla la CSJ

Para el asesor presidencial Enrique Flores Lanza es absurdo creer que el Partido Libertad y Refundación (Libre) controle en el Poder Judicial.

“Esas especulaciones que Libre controla el Poder Judicial son absurdas porque la mayoría es del bipartidismo y no de Libre”, declaró a periodistas.

Fue consultado sobre las denuncias que la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quiera impedir que el magistrado Luis Fernando Padilla coordine la Sala de lo Constitucional.

En ese sentido, Flores Lanza quiso abstenerse de brindar declaraciones sobre la situación de la Sala de lo Constitucional alegando que su esposa -Sonia Marlina Dubón- la integra.

Seguidamente, exhortó a la CSJ que tenga la sabiduría y la madurez de resolver la situación en la Sala de lo Constitucional y pueda funcionar de manera óptima.

Recordó que en la elección de magistrados de la CSJ, el Partido Libre cedió pese a que ganó las elecciones generales de 2021, sólo propuso seis magistrados. JS