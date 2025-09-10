Relación con Estados Unidos es conveniente, afirma Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – “Entendemos que todos tenemos ese común denominador, que está relación con Estados Unidos es conveniente, nosotros esperamos que la parte política, tanto el mando en la parte Ejecutiva como la técnica sean anuentes a esta invitación”, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández referente a la invitación que recibió ´para reunirse con el comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, Mayor General Phil Ryan, en el marco de la Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA).

El jefe militar explicó que durante el encuentro se propondrá que Honduras asuma la Secretaría de la CEA en 2028-2029, algo que el general Hernández calificó como una “ventana de oportunidades para fortalecer el intercambio con los ejércitos del continente”.

Hernández aseguró que no existe citación alguna desde Estados Unidos “No somos un país subordinado, tenemos soberanía y dignidad. Atendemos la invitación manteniendo una relación bilateral de respeto con un país aliado”, dijo.

Además dijo que dentro de poco dará a conocer la respuesta del comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, Mayor General Phil Ryan. “Para desvirtuar cualquier situación, cualquiera de esas noticias falsas. En ningún momento a nosotros nos ha citado”, refirió. VC