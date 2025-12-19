Reino Unido sigue de cerca escrutinio especial y piden respetar funciones del CNE “sin interferencia ni violencia”

Tegucigalpa – Reino Unido también sigue de cerca el resultado de las elecciones en Honduras, así como el escrutinio especial iniciado el jueves, al tiempo que respalda la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su plataforma de X, el país europeo demandó respeto a las funciones del CNE “sin interferencia ni violencia”.

El Reino Unido sigue el proceso electoral en 🇭🇳, incluido el escrutinio especial. Respaldamos la labor del @CneHonduras y pedimos respeto a sus funciones, sin interferencias ni violencia. Su declaratoria será clave para dar certeza y tranquilidad al pueblo que votó ejemplarmente. — UK in Honduras 🇬🇧🇭🇳 (@UKinHonduras) December 19, 2025

“Su declaratoria será clave para dar certeza y tranquilidad al pueblo que votó ejemplarmente”, puntualizaron.

Este viernes continúa el escrutinio especial en el Centro Logístico Electoral (CLE), mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene la actualización constante de los datos en el sistema oficial de divulgación, el cual registra un avance del 99.82 % del total de actas procesadas.

El escrutinio especial inició ayer jueves y la revisión es para 2,792 actas, con inconsistencias cuyo proceso comenzó el 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde y podría concluir este viernes 19. JS