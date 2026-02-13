Reinician trabajos de ampliación y pavimentación en la salida de la capital hacia Olancho

Tegucigalpa – Los trabajos de ampliación y pavimentación en el tramo de la carretera de salida a Olancho, fueron reactivados esta semana por las autoridades para mejorar la fluidez vehicular en esta vía de alto tráfico que conecta ese departamento con la capital.

La obra se mantuvo paralizada durante meses, provocando severos atrasos en la circulación vial en la zona de la colonia Cerro Grande y sectores aledaños, pero que, a partir del reinicio de las labores, se espera que la misma no se detenga hasta ser terminada.

El proyecto consiste en completar la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles, que incluye la construcción de sistemas de alcantarillado, casetas para áreas de espera en bahías para autobuses, reubicación de sistema eléctrico e instalación de un nuevo sistema de electrificación con incorporación de alumbrado público.

#AMDC Carretera de la capital hacia Olancho en reparación por equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. #ProcesoDigital pic.twitter.com/gSR0zIV0JL — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 13, 2026

Además, se construirán muros de contención de mampostería y tierra armada, siete puentes peatonales para brindar seguridad a los pobladores de las comunidades cercanas, señalización horizontal y vertical y otras obras complementarias que garantizarán una obra de calidad.

Los trabajos fueron reiniciados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en respuesta a los usuarios de la carretera, que han venido exigiendo la conclusión del pavimento.

“Esta obra no solo mejora el flujo vehicular, sino que garantiza seguridad y comodidad para todos los capitalinos y nuestros visitantes de la zona de Olancho”, manifestó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, al hacer un recorrido por el tramo donde el personal y la maquinaria realizan el trabajo. JS