Reinicia boicot a escrutinio especial de parte de liberales y Libre

Tegucigalpa – El turno “B” o nocturno para escrutar las 688 actas que quedan para hacer el escrutinio especial que ordenó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se realiza en las instalaciones de INFOP Miraflores no ha comenzado sus labores, con lo cual se reinició el boicot al proceso electoral hondureña

Según informes de fuentes que se encuentran en el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE señalan que nuevamente encabezados por los escrutadores nombrados por el partido Liberal, y apoyados por los delegados del oficialista partido Libre, no se reinició el recuento, que en el turno “A” o diurno tuvo un gran avance ya que se escrutaron más de 860 actas.

Con la medida, el proceso electoral hondureña continúa en crisis, ya que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, buscan que concluya el recuento al 100 % para poder hacer la declaratoria del ganador de las elecciones a nivel presidencial.

El candidato presidencial del partido Nacional, Nasry Asfura, encabeza el conteo con el 40.34 % de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla del partido Liberal que logró el apoyo del 39.44 %, una ventaja que no supera el 1 %, pero que la legislación electoral señala que el ganador es ganador es el que acumula más votos.

Las consejeras Hall y López denunciaron el fin de semana que hubo un boicot al proceso electoral, ya que los delegados de Libre y los liberales aplicaron la táctica del “tortuguismo” y apenas llegaron a unas 200 actas escrutadas. (PD).