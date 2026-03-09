Reina justifica entrega de pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios y defiende que “es una práctica histórica”

Tegucigalpa – El excanciller de Honduras, Enrique Reina, defendió la entrega de pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios tras la polémica generada por la emisión de este documento en sus últimos días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reina explicó que la normativa vigente permite que ciertos funcionarios con altos cargos conserven este tipo de pasaporte de manera vitalicia, por lo que rechazó las críticas que señalan que se trató de un beneficio irregular o exclusivo para determinados sectores.

“Para dejar muy claro el tema y creo dejar una discusión de temas que no son de fondo en la problemática del país. La misma Cancillería de la actual administración deja señalado que se exceptúa la devolución de los pasaportes diplomáticos que, debido al cargo ostentado, los portan de manera vitalicia”, expresó el exfuncionario a través de su cuenta X.

Según detalló en la misma comunicación, la entrega de pasaportes diplomáticos a exautoridades ha sido una práctica histórica en Honduras, respaldada por diversas legislaciones y reglamentos que se han aplicado a lo largo de distintas administraciones.

Reina añadió que durante su gestión se extendieron estos documentos a expresidentes, excancilleres y exvicecancilleres sin distinción política. “En mi gestión le otorgamos pasaportes diplomáticos a expresidentes, excancilleres y exvicecancilleres, sin distingos de partidos o de anteriores gobiernos”, afirmó.

La aclaración surge luego de que se conociera públicamente que Reina habría aprovechado sus últimos días en el cargo para otorgarse un pasaporte diplomático. Sin embargo, la controversia aumentó al revelarse que el beneficio también se extendió a un grupo de exfuncionarios, lo que algunos sectores han calificado como una “casta” privilegiada dentro del aparato estatal y un claro abuso de autoridad.

El tema ha generado debate en el ámbito político y jurídico sobre los criterios utilizados para la emisión de pasaportes diplomáticos y la necesidad de revisar las normas que regulan su otorgamiento. LB