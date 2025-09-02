Reina arremete contra el CNA: “Es como tener una sucursal del bipartidismo; no les tememos, les conocemos”

Tegucigalpa- El excanciller Enrique Reina respondió con dureza al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), luego de que su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, defendiera la importancia de la observación electoral interna como una herramienta para fortalecer la democracia.

“Es como tener una sucursal de bipartidismo, no le tememos, les conocemos. Es la misma ‘sociedad civil’ que era apoyada con recursos que ya fueron clausurados en otros países por injerencia. Los que nunca dijeron nada de JOH”, dijo Reina, en un mensaje que según algunas reacciones afianza las sospechas de que el oficialismo no está dispuesto a facilitar la participación de organizaciones civiles en los próximos comicios.

Castellanos, manifestó este martes que “no hay nada que temer de la observación electoral interna” y defendió que con este proceso “ganamos todos porque se fortalece la democracia, aporta transparencia, genera confianza, previene irregularidades y convierte al ciudadano en protagonista y no en un instrumento”.

La confrontación se produce en un contexto de creciente presión de distintos sectores —incluyendo congresistas— que han advertido sobre la falta de aprobación del reglamento de observación electoral. Algunos analistas sostienen que la demora obedece a una maniobra del oficialismo para torpedear el instrumento, y con la declaración de Reina, esa teoría parece cobrar más fuerza.LB