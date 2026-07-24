Regreso de JOH fortalece al Partido Nacional, dice diputado Antonio Rivera Callejas

Tegucigalpa – El diputado oficialista Antonio Rivera Callejas señaló que el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández fortalece al Partido Nacional.

“Fortalece al Partido Nacional sin lugar a duda, al interno del partido Juan Orlando es muy querido”, expresó el parlamentario.

Sin embargo, aceptó que dependerá de la actitud con que regrese el exmandatario.

“Todo depende de la actitud, si la actitud de él va a ser de oposición constructiva -que creo que no a ser- podría debilitar al partido”, refirió Callejas.

No obstante, señaló que cree que la actitud del expresidente Hernández será pro partido, entonces fortalecerá al Partido Nacional.

Hernández, indultado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump después de haber sido declarado culpable y condenado por tres delitos de narcotráfico, regresa este domingo a Honduras.

El exmandatario llegará al aeropuerto internacional Palmerora en Comayagua a las 8:30 de la mañana desde donde se trasladará a la Finca Rocío en ese mismo departamento donde permanecerá hasta el mediodía, posteriormente a las 2:00 de la tarde se reunirá con correligionarios y amigos en el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa y luego se trasladará a su residencia en la colonia San Ignacio de la capital hondureña. (RO)