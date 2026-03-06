Regreso al CIADI abre expectativas para recuperar la confianza de inversionistas, afirma directivo de la CCIC

Tegucigalpa- El abogado y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Rodolfo Dumas, aseguró que el retorno de Honduras al mecanismo internacional de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) abre una oportunidad para reconstruir la confianza de los inversionistas internacionales, luego del impacto negativo que dejó la decisión de retirarse de ese organismo.

-Según Dumas, la denuncia del tratado que mantenía al país dentro del CIADI tuvo efectos “verdaderamente demoledores” para la reputación de Honduras como destino de inversión extranjera.

“El CIADI no es más que un centro donde se resuelven controversias en materia de inversión entre países y empresas. Es una sede con altísima reputación a nivel mundial, por lo que salir de ese mecanismo causó muchísimo daño a la credibilidad del país”, explicó.

El especialista recordó que este organismo es utilizado como instancia de resolución de disputas en diversos tratados internacionales firmados por Honduras con países como Canadá, Chile, Colombia, España, Alemania, Estados Unidos, Francia y México, además de acuerdos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

A su juicio, el regreso a este mecanismo no resolverá de inmediato todos los problemas que enfrenta Honduras para atraer inversión extranjera, pero sí representa un paso importante para comenzar a reconstruir la confianza internacional.

Dumas también destacó que, durante los últimos años, la economía hondureña ha sido sostenida principalmente por la inversión nacional, ante la baja llegada de capital extranjero.

“El retorno al CIADI es un primer paso, pero no es suficiente. Para atraer inversión se necesitan otras decisiones que mejoren el clima de negocios”, señaló.

Entre esas medidas, el representante empresarial mencionó la simplificación administrativa, la digitalización de los procesos gubernamentales y la reducción de trámites, aspectos que actualmente mantienen retenidos numerosos proyectos de inversión.

El directivo concluyó que recuperar la confianza de los inversionistas internacionales será un proceso gradual, pero considera que el regreso al CIADI puede marcar el inicio de una etapa de reconstrucción de la imagen de Honduras como destino para capitales globales.LB