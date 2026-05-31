Regresan los horarios habituales a los centros educativos de Honduras tras mejora ambiental

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación anunció el restablecimiento de la jornada académica en su horario habitual a nivel nacional, dejando sin efecto las medidas de horario reducido que se habían implementado semanas atrás de forma preventiva.

De acuerdo con el comunicado oficial CIR-032-SE-2026 emitido por el Despacho Ministerial, la decisión responde a los reportes más recientes que confirman una notable mejora en la calidad del aire en todo el país.

Las lluvias registradas en los últimos días en distintas regiones del territorio nacional han favorecido un ambiente más fresco y saludable, ideal para el desarrollo óptimo de las actividades escolares.

📢¡Atención comunidad educativa!🏫



Tomar nota respecto al horario de clases:✍🏻🕣



Jornada Matutina 7:00 a.m – 12:00 m.

Jornada Vespertina 12:30 p.m. – 5:30 p.m.

Jornada Nocturna 5:30 p.m. – 10:00 p.m.#EducacionHonduras #HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/UZwc2GtG2V — Secretaría de Educación de Honduras (@Seduc_HN) May 30, 2026

Retorno a la normalidad el lunes 1 de junio

La disposición instruye a las Direcciones Departamentales, Municipales, Distritales y a las autoridades de los centros educativos (tanto gubernamentales como no gubernamentales) a retomar el horario regular de clases y labores administrativas a partir del lunes 1 de junio de 2026.

Los horarios autorizados por las autoridades educativas quedan establecidos de la siguiente manera:

• Educación Pre-básica: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Educación Básica y Educación Media:

• Jornada Matutina: 7:00 a.m. a 12:00 m.

• Jornada Vespertina: 12:30 p.m. a 5:30 p.m.

• Jornada Nocturna: 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

Monitoreo constante

A pesar del retorno a la normalidad, la Secretaría de Estado, bajo la firma de la ministra Ph.D Ivette Arely Argueta Padilla, enfatizó que mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y ambientales en coordinación con las instituciones competentes. Esto con el fin de adoptar medidas oportunas que garanticen la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema educativo nacional. JS