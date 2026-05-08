Regresan a sus países desde Paraguay grupo de 16 migrantes no admitidos por Estados Unidos

Asunción.- La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay informó este viernes que facilitó el retorno seguro a sus lugares de origen de los 16 migrantes no admitidos por Estados Unidos que habían llegado al país suramericano a finales de abril pasado, en el marco de un memorando de entendimiento firmado por ambos Gobiernos en febrero pasado.

«Culmina el retorno voluntario asistido de los 16 migrantes hacia sus países de origen, desarrollado conforme al plan establecido para esta modalidad de cooperación entre la República del Paraguay y Estados Unidos», dijo el ente en un comunicado.

Paraguay anunció en abril pasado que actuará como tercer país seguro para que un máximo mensual de 25 migrantes no admitidos por EE.UU. sean repatriados a sus sitios de origen.

Entonces, el jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, dijo durante una conferencia de prensa en Asunción que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) «acompañará» el proceso y costeará la «asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia» de todos los migrantes que lleguen a Paraguay bajo este programa.

Al respecto, la Dirección Nacional de Migraciones indicó que «la totalidad de las actuaciones fue realizada bajo estrictos controles institucionales y mecanismos de verificación internacional», lo que garantizó «una estadía transitoria regulada y un retorno seguro, ordenado y asistido» de los viajeros a sus países de origen.

En agosto pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.

Según dijo entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en un comunicado, el Memorándum de Entendimiento entre la Conare y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional fortalecerá «la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección».

El convenio de febrero «pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren», señaló en su momento la Cancillería. EFE/ir