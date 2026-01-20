Regresa la promoción “el genio Ceteco” con muchos premios

Tegucigalpa – “El Genio Ceteco Cumple Tus Deseos” es la nueva e innovadora promoción que LACTHOSA, a través de su marca líder de leche en polvo Ceteco lanza a nivel nacional premiando así, la fidelidad de miles de consumidores al elegir a Ceteco para el cuidado nutricional de toda la familia.

A través de esta súper promoción ¡El Genio Ceteco Cumple Tus Deseos! tendrás la oportunidad de participar en sorteos quincenales de: motos, televisores, celulares, parlantes inteligentes y mucho dinero en efectivo. Tú puedes ser UNO de los ganadores de los 33 premios que el Genio Ceteco sorteará en esta única promoción que solo Ceteco te puede traer.

Esta fantástica promoción está vigente desde el 12 de enero al 27 de febrero del 2026, y están participando todos los productos de la familia Ceteco, que puedes encontrar en pulperías, mercaditos y supermercados del territorio nacional.

En ese sentido, Melissa Coca, Subgerente de Mercadeo de Ceteco, expresó:

“Como marca buscamos premiar la lealtad de los consumidores, implementando promociones con premios que conviertan a nuestros clientes en felices ganadores, fortaleciendo así el vínculo con quienes confían en nosotros y brindándoles experiencias únicas que complementan la calidad y nutrición que ofrecemos día a día.”

Además, agregó:“Invitamos a nuestros consumidores a nivel nacional a participar en esta mágica promoción, vigente desde el 12 de enero hasta el 27 de febrero y a estar pendientes de nuestras redes sociales @LecheCeteco de Facebook/Instagram ya que los sorteos se estarán publicando y es importante mencionarles que las fechas de cada sorteo son: primer sorteo 30 de enero, segundo sorteo 13 de febrero, el tercer y último sorteo se realizará el 27 de febrero.”

Todos los ganadores serán publicados en las redes sociales oficiales de Leche Ceteco de Facebook e Instagram, los premios serán entregados por representantes de la marca Ceteco, en las oficinas de Lacthosa/Cereales, ubicadas final del anillo periférico, frente a colonia 21 de octubre, en Tegucigalpa.

Los premios serán entregados por medio de transferencias bancarias a las cuentas de banco únicamente propias de los ganadores.