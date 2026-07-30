Regidor advierte que más de mil pozos privados operan en la capital sin regulación específica

Tegucigalpa – El regidor del Distrito Central, Eliseo Castro, señaló que en la ciudad existen más de mil pozos privados ante la falta de una normativa específica para la perforación de los mismos en Honduras.

Castro explicó que estos pozos han sido construidos por particulares durante varios años, y valoró que este fenómeno se puede aprovechar para mitigar la crisis hídrica de la capital.

En ese contexto, expresó que buscan que los empresarios dedicados a la extracción puedan coordinar acciones con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para apoyar a los barrios y colonias afectados.

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El funcionario manifestó preocupación por el impacto que causa extraer agua en zonas estratégicas, particularmente en la cuenca del río Guacerique que alimenta la represa Los Laureles.

Aunque los pozos privados podrían representar una alternativa para enfrentar la escasez de agua, Castro solicitó una regulación para su uso y garantizar el abastecimiento para la población.

Por último, explicó que la construcción de nuevos pozos requiere estudios técnicos previos para determinar la existencia de acuíferos y garantizar que sean realizados por empresas calificadas. AD