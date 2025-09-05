Refundación exige militares y policías fuertes y leales: Presidenta Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro dijo este viernes que «la refundación exige instituciones militares y policiales fuertes, incorruptibles y leales con el pueblo».

Las declaraciones de Castro fueron realizadas en el marco de la graduación del Curso de Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas (TESON), donde destacó una reducción histórica de las cifras de homicidios en el país, de 41 a 26 muertos por cada 100 mil habitantes y un aumento de hondureños extraditados al extranjero, en su mayoría a Estados Unidos y reiteró que entre estos hondureños está el expresidente Juan Orlando Hernández.

Castro recordó a los militares graduados del curso de TESON, que deben ser leales a la Constitución de la República y obedientes al pueblo soberano. “Como comandante general de las Fuerzas Armadas, los nombro tesones de la refundación, guardianes de los valores patrios y defensores de la democracia”, dijo.

La gobernante pidió a los militares que la bandera azul turquesa y blanco, rescatada en su gobierno, no sea arrastrada por la traición.

La presidenta dijo que en este cuarto año de su gobierno tiene los mejores resultados en crecimiento económico y estabilidad financiera del Estado, a pesar de la corrupción, pobreza y deuda en que la encontró.

Les recordó que el 30 de noviembre habrá elecciones limpias, libres y transparentes y que las FFAA, “que fueron injustamente señaladas por nuestros adversarios políticos en elecciones pasadas asumirá la alta misión de garantizar la custodia, y resguardo de las urnas electorales en todo el país. Nunca más golpes de estado, nunca más fraudes electorales”. VC