spot_imgspot_img
Nacionales

Refuerzan seguridad en cementerios durante la conmemoración del Día de Muertos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Policía Nacional anunció la implementación de un dispositivo de seguridad especial en los cementerios de todo el país durante los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con el objetivo de asegurar un ambiente de tranquilidad para los familiares que acudan a visitar a sus seres queridos fallecidos en la conmemoración del Día de los Muertos.

El operativo contempla la presencia de uniformados en los principales campos santos y zonas adyacentes, así como el establecimiento de controles de acceso para garantizar que estas visitas se desarrollen sin incidentes.

Además, se cuenta con patrullajes preventivos en las zonas aledañas a los cementerios para disuadir cualquier conducta inapropiada o ilícita que pudiera afectar la convivencia de quienes asisten a estas ceremonias.

Parte de la tradición católica en Honduras es conmemorar el Día de los Santos Inocentes (1 de noviembre) y Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), colocando ofrendas como coronas de papel y arreglos florales en las tumbas de familiares y amigos que ya partieron. JS

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024