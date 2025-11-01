Refuerzan seguridad en cementerios durante la conmemoración del Día de Muertos

Tegucigalpa – La Policía Nacional anunció la implementación de un dispositivo de seguridad especial en los cementerios de todo el país durante los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con el objetivo de asegurar un ambiente de tranquilidad para los familiares que acudan a visitar a sus seres queridos fallecidos en la conmemoración del Día de los Muertos.

El operativo contempla la presencia de uniformados en los principales campos santos y zonas adyacentes, así como el establecimiento de controles de acceso para garantizar que estas visitas se desarrollen sin incidentes.

Además, se cuenta con patrullajes preventivos en las zonas aledañas a los cementerios para disuadir cualquier conducta inapropiada o ilícita que pudiera afectar la convivencia de quienes asisten a estas ceremonias.

Parte de la tradición católica en Honduras es conmemorar el Día de los Santos Inocentes (1 de noviembre) y Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), colocando ofrendas como coronas de papel y arreglos florales en las tumbas de familiares y amigos que ya partieron. JS