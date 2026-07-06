Refuerzan medidas de prevención ante confirmación de casos de sarampión en el norte del país

Tegucigalpa – La jefa de la Región Metropolitana de Salud del norte, la doctora Lesbia Villatoro, informó que, tras la confirmación de cuatro casos de sarampión en la zona de Cofradía, en San Pedro Sula, la Secretaría de Salud de Honduras ha intensificado de inmediato las acciones de control epidemiológico y prevención para evitar la propagación del virus.

Las autoridades sanitarias detallaron que la familia afectada permanece bajo aislamiento domiciliario, con reposo y tratamiento médico, y bajo estricto seguimiento epidemiológico, luego de que la investigación determinará un posible vínculo de contagio en la zona de Copán. Asimismo, se ha ampliado el monitoreo a los contactos cercanos del núcleo familiar.

Como parte de la respuesta sanitaria, se han activado protocolos de búsqueda activa de posibles casos, vacunas en áreas priorizadas, desplazamiento de brigadas de inmunización y seguimiento comunitario, con el objetivo de cortar cualquier cadena de transmisión.

Asimismo, la funcionaria reiteró que las personas afectadas se encuentran estables y bajo vigilancia médica, mientras continúan las acciones de control en campo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población particularmente a los padres de familia a acudir a los centros de salud para completar el esquema de vacunación, recordando que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y está disponible de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en todos los establecimientos de salud.

También se recomendó el uso de mascarilla y la identificación temprana de síntomas como fiebre, tos, conjuntivitis y sarpullido característico, para que las personas busquen atención médica oportuna y se active la investigación correspondiente. LB