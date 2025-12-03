Refuerzan la seguridad en hotel de Honduras donde avanza ajustado escrutinio de votos

Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas reforzaron este miércoles la seguridad en torno al hotel donde se realiza el reconteo de los votos de las elecciones generales a la espera de que finalice el escrutinio que da una ajustada ventaja al candidato Salvador Nasralla sobre Nasry Asfura, y luego de que se registraran pequeñas manifestaciones pacíficas en el país.

Nasralla, del Partido Liberal, sumaba 1,017,429 votos (40.34 %) frente a los 997,873 (39.57 %) de Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de EEUU, Donald Trump, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con un escrutinio cercano al 80 %.

Decenas de policías, algunos de ellos antimotines, han sido desplegados en los alrededores del céntrico hotel donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha instalado y habilitado una sala exclusiva para la prensa con el objetivo de proyectar en varias pantallas el avance del conteo de votos, que en la víspera fue reactivado tras horas paralizado.

En la mañana de este miércoles, también había estacionado un camión lanza-agua de la Policía Nacional hondureña, según presenció EFE.

El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta los predios de ese hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en una manifestación pacífica.

Frente al céntrico hotel en Tegucigalpa, un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegada en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, comenzó a hacer ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados.

«Lo que está realizando el Consejo Nacional Electoral a 100 metros de aquí es una farsa. Es la continuación del «hackeo» que le hicieron al TREP (sistema de divulgación de resultados preliminares) que (…) multiplica por siete la cantidad de votos que reciben los partidos de la derecha», dijo a EFE Ruiz Díaz dentro del ataúd colocado sobre una camioneta.

Con la canción ‘El pueblo unido, jamás será vencido’, de la banda chilena Quilapayún de fondo, Díaz denuncia una presunta injerencia de los Estados Unidos sobre las elecciones hondureñas, después de que el presidente Donald Trump diera su apoyo público a Asfura.

«Lo único que están discutiendo es quién de los dos (conservadores) va a ganar», aseguró el militante izquierdista arropado dentro del ataúd con una bandera rojinegra del Partido Libre, y quien se mantendrá en ayuno «el tiempo es suficiente y necesario».

A lo registrado en los alrededores del hotel donde se concentra el CNE, se suma una protesta callejera, anoche, en San Pedro Sula, norte del país, donde un pequeño grupo de individuos causó destrozos en dos establecimientos comerciales y quemaron basura frente a la catedral, a 100 metros de la alcaldía.

Ningún grupo se atribuyó la protesta y el ambiente de este miércoles es de bastante calma en el país, según medios locales de prensa. EFE