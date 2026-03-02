Refuerza la preparación de 1 mil 950 agentes penitenciarios

Tegucigalpa – Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad y profesionalización del sistema penitenciario, la Academia Nacional Penitenciaria (ANP), continúa desarrollando el Curso de Actualización para Agentes Penitenciarios, dirigido al personal operativo destacado en los 21 centros penitenciarios del país.

El objetivo principal de esta capacitación es garantizar que los agentes cuenten con las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para enfrentar cualquier tipo de situación que pueda suscitarse al interior de los recintos penitenciarios, actuando con apego a la normativa institucional, los protocolos de seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Hasta la fecha, 1 mil 950 agentes penitenciarios han culminado satisfactoriamente este proceso formativo, consolidando así un importante avance en el fortalecimiento del recurso humano. Este curso tiene como propósito potenciar las competencias técnicas y operativas del personal, reforzar conocimientos en procedimientos de control y seguridad, manejo de crisis, disciplina institucional y trabajo en equipo.

El Teniente Coronel de Artillería, Luis Alfredo Ponce, actual director de la ANP destacó que “la actualización permanente es clave para mantener estándares elevados de profesionalismo dentro del sistema penitenciario y que el objetivo es que cada agente esté plenamente preparado para responder de manera eficaz ante cualquier escenario, garantizando el orden y la seguridad en los centros penitenciarios”, apuntó. JS