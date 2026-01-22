Reformas profundas son urgentes en CN para evitar que Honduras siga siendo rehén del poder político: socióloga Castellanos

Tegucigalpa – Honduras se encuentra en un momento decisivo, al cerrar un ciclo de gobierno marcado por abusos de poder e iniciar una transición que debe traducirse en reformas estructurales del sistema político y del Estado, apuntó este jueves la socióloga y analista política Julieta Castellanos.

– La socióloga consideró que es urgente reformar la forma en que se eligen altos funcionarios, para evitar que estén subordinados a la Presidencia de la República.

Según Castellanos, el reciente proceso electoral dejó múltiples lecciones, entre ellas una serie de interferencias cuyo objetivo era obstaculizar las elecciones, declararlas fracasadas o incluso lograr su anulación. A su criterio, estas experiencias deben convertirse en reformas electorales, reformas a los poderes del Estado y a las instituciones públicas.

Seguidamente la exrectora de la UNAH, dijo que se espera que los diputados del nuevo Congreso no empiecen a cometer los mismos errores que crean incertidumbre y que empiecen a meditar.

Para el caso apuntó que ya “el día de ayer fue difícil, con un retraso de más de ocho horas para iniciar una sesión que estaba programada para las nueve de la mañana en el Congreso, pero también fue un día de satisfacciones porque se planteó el inicio de un programa de reformas al reglamento del Congreso Nacional”, señaló.

La analista recordó que históricamente los partidos políticos prometen reformar el Congreso, pero cuando llegan al poder les conviene mantener un Legislativo que otorgue poderes casi absolutos. En ese sentido, citó como ejemplo la gestión del expresidente del Congreso, Luis Redondo, la cual calificó como un ejercicio de abuso y concentración de poder.

Castellanos explicó que durante ese período se evidenciaron tres tendencias principales: la eliminación de leyes que no coincidían con la ideología del partido gobernante, la aprobación de iniciativas afines sin consenso, y la manipulación de la composición del pleno mediante suplentes o la suspensión indefinida de sesiones, dejando una comisión permanente que sustituía al pleno del Congreso.

Abusos de poderes

También cuestionó el papel del Poder Ejecutivo, al que acusó de suplantar funciones del Legislativo, especialmente con la prolongación del estado de excepción sin aprobación parlamentaria. A ello se sumó, según dijo, la actuación del Ministerio Público y otras instituciones que no frenaron los abusos.

Uno de los hechos más graves, apuntó, fue la actuación en contra del Consejo Nacional Electoral y el decreto enviado a La Gaceta que, según su análisis, suplantaba las funciones del CNE, situación que fue sancionada por la presidenta de la República Xiomara Castro.

En materia de seguridad y defensa, Castellanos recordó que las Fuerzas Armadas incumplieron su rol constitucional durante el proceso electoral, especialmente el 9 de marzo, cuando se paralizó el traslado del material electoral en Tegucigalpa, hecho que nunca fue investigado por el Ministerio Público.

La socióloga consideró que es urgente reformar la forma en que se eligen altos funcionarios, para evitar que estén subordinados a la Presidencia de la República. “Después de 45 años de procesos electorales, lo trágico es que la democracia no pueda ser defendida por las instituciones del Estado”, lamentó.

Finalmente, Castellanos advirtió que, si no se concretan las reformas anunciadas, Honduras seguirá siendo un Estado rehén de los caciques políticos. Aseguró que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal tienen ahora la responsabilidad histórica de gobernar con transparencia y respeto al Estado de derecho.

Si ambos partidos repiten los mismos errores, la ciudadanía les pasará factura. La gente ya no tolera más fallas, ni más abusos de poder, concluyó. LB