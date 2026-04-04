Reformas penales deben incluir aumento de penas por corrupción pública, dice exfiscal

Tegucigalpa – A criterio de la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, las anunciadas reformas penales deben incluir el endurecimiento de penas para los delitos de corrupción pública.

Citó que el Código Penal hondureño “es bastante humanista”, por lo que si se pretenden incrementar las penas que también se tome en cuenta a los ilícitos contra la administración pública porque es ahí donde existe mucha debilidad.

La abogada Ramos apuntó que en el caso del delito de extorsión las penas son de entre 15 y 20 años, entonces lo que se debe buscar es llegar a las raíces de los que ordenan este ilícito.

“Creo que no se trata de aumentar las penas, lo que se debe hacer es concienciar al pueblo hondureño para llegar a la raíz de los que ordenan las extorsiones en el país, hay que buscar una investigación fehaciente y efectiva para llegar a los intelectuales”, explicó.

Ramos abogó para que los operadores de justicia atiendan con seriedad el delito de la extorsión y se corte este ilícito de raíz llegando a las cabezas.

Esta semana, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano dijo que con reformas penales van con todo contra los extorsionados, maras y pandillas.

Señaló que desde la Cámara Legislativa se aprobarán herramientas jurídicas para que los operadores de justicia hagan frente a las organizaciones criminales. JS