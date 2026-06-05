Reformas energéticas podrían aprobarse tras el receso legislativo, según diputado Mario Segura

Tegucigalpa- Las reformas al sistema energético nacional podrían ser sometidas a aprobación en el Congreso Nacional una vez concluya el actual receso legislativo, según adelantó el diputado liberal Mario Segura.

-Las reformas al subsector eléctrico son la apuesta del Gobierno para emprender acciones que vengan a salvar la ENEE, que mantiene una crisis fiscal que constituye la mayor fuga de recursos del Estado.

El congresista señaló que la socialización de la iniciativa continuará en las próximas semanas, con el objetivo de afinar su contenido antes de ser llevada al pleno legislativo.

En ese sentido, adelantó que la discusión formal y posible aprobación de la reforma podría darse tras el receso del Congreso Nacional.

El diputado también explicó que la iniciativa aún se encuentra en fase de análisis dentro de la bancada liberal, donde será socializada y discutida antes de fijar una postura definitiva.

“Simplemente es dar todo el marco legal necesario para que las empresas puedan venir a invertir”, afirmó, al asegurar que será para el beneficio de la población y no se trata de privatización.

Segura defendió la participación privada en el sistema eléctrico y sostuvo que la mayor parte de la generación ya está en manos de ese sector.

“El 80% de la energía que consumimos la hacen los privados y no hemos privatizado la energía”, afirmó.

Sobre las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el diputado alertó que la estatal enfrenta un fuerte déficit por problemas en transmisión y recuperación de pagos.

“La gran hemorragia que tenemos es que la ENEE pierde porque no gana al momento de vender la energía, estamos perdiendo 50 millones diarios, 1,115 millones al mes”, puntualizó el representante del departamento de El Paraíso. AD