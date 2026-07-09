Reformas energéticas entre debates y apagones

Tegucigalpa – El proyecto de reformas al subsector de energía que aguarda en el hemiciclo del Congreso Nacional –en pausa por dos semanas de vacaciones y sin consensos políticos– se discuten en lo mediático con posturas a favor y en contra, especialmente de actores políticos que serán los encargados de aprobarlo en la Cámara, mientras los apagones parecen coger fuerza en varias zonas de los cuatro puntos cardinales de Honduras.

– La Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 incluyó elementos importantes, pero su ejecución quedó incompleta. Aprobar una norma, por sí sola, no reduce pérdidas, no profesionaliza juntas directivas ni hace viables nuevas empresas, es parte de la reflexión divulgada por actores económicos.

Honduras lleva meses discutiendo una ley para reformar el sector eléctrico, pero no reúne aún los votos para aprobarla. El debate legislativo expone un problema mayor: la ausencia de un responsable claro y con mandato real que garantice la implementación de cambios estructurales, es parte de la exposición de Sendas en una publicación de la organización dada a conocer este miércoles.

La reforma demanda alinear intereses y coordinar decisiones financieras, regulatorias, operativas y de inversión en una secuencia que haga viable el conjunto. Es una tarea compleja, pero plausible: países de la región alcanzaron transformaciones similares cuando contaron con conducción clara. En Guatemala (1996) y Panamá (1997) la reforma avanzó porque el Ejecutivo delegó autoridad y puso equipos con funciones definidas para llevar el proceso desde la ley hasta su ejecución.

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Reformas, el primer paso

En cuanto a la política de financiamiento, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules indicó que se están colocando recursos frescos en el mercado mediante bonos, tanto a través de la banca nacional como internacional, con ingresos periódicos al Tesoro Nacional para cubrir compromisos presupuestarios.

Asimismo, detalló que se prevé una emisión responsable de bonos que no superará los 16 mil millones de lempiras, destinados principalmente al pago de generadores de energía, ante una deuda acumulada significativa en ese sector.

El funcionario se refirió a las reformas en discusión en el Congreso Nacional, señalando que su aprobación dependerá del consenso político, en particular del respaldo del Partido Liberal.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández.

Aclaró que el decreto en debate no resolverá por sí solo la crisis del sistema eléctrico, pero constituye una pieza clave dentro de un conjunto de medidas que incluyen reducción de pérdidas, inversión en infraestructura —estimada en más de 600 millones de dólares— y mayor competencia en la generación energética, con el objetivo de reducir costos para los usuarios.

“La aprobación de este decreto no garantiza el rescate de la ENEE, no va a disminuir las pérdidas, este decreto legislativo es meramente una pieza en el tremendo rompecabezas que tenemos para salvar la ENEE”, finalizó.

Proyecto subsector elétrico

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional.

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Samuel Rodríguez, experto energético.

Más allá de las reformas

El experto en temas energéticos Samuel Rodríguez afirmó que el Gobierno mantiene una histórica mora con las empresas generadoras de energía, asegurando que los pagos se realizan con retrasos de entre seis y doce meses, una situación que, según dijo, hace inviable la sostenibilidad del sector.

Rodríguez señaló que ningún proveedor de combustible otorga créditos por un año, por lo que el atraso en los pagos deja en precario a los generadores y esa gran deuda evidencia la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asimismo, sostuvo que el principal problema del sistema eléctrico no es únicamente el plan de reducción de pérdidas, sino la falta de gobernanza, de capacidad operativa y las limitaciones que impone la Ley de Contratación del Estado, la cual, a su juicio, impide dinamizar y modernizar el mercado eléctrico.

El especialista también cuestionó el funcionamiento de las instituciones públicas, al considerar que carecen de responsables técnicos que rindan cuentas por los resultados. «Nadie se hace responsable de las altas pérdidas; al final quien termina pagando es el pueblo hondureño», expresó.

Respecto a las reformas que se discuten en el Congreso Nacional, Rodríguez indicó que es necesario presentar un nuevo plan de reducción de pérdidas con objetivos claros y ordenados, diferenciando el debate sobre las reformas legales de la responsabilidad inmediata de quienes administran la empresa estatal de energía.

Fernando García, de ANDI.

La ENEE no sirve

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, advirtió que la falta de consensos para las reformas eléctricas provocaría que la población busque alternativas de generación, como paneles solares y sistemas propios, ante la deficiente calidad del servicio.

Según el empresario, sin una reforma estructural para la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los hogares, comercios e industrias continuarán bajo el flagelo de los apagones a gran escala.

El dirigente de la empresa privada también afirmó haber experimentado interrupciones del servicio eléctrico tanto en su oficina como en su vivienda durante las últimas semanas.

«Si no se hace nada con la ENEE, todos vamos a poner paneles solares y la ENEE no va a existir. Si no quieren hacer algo eficiente en la ENEE para que sea más barato conseguir energía, para mí, que pongan los paneles solares», afirmó.

García explicó que, aunque instalar sistemas personales representa una inversión inicial elevada, para muchos usuarios podría convertirse en una opción viable ante la falta de confiabilidad del servicio.

«La ENEE no sirve, es simple y sencillamente», agregó.

El representante empresarial también defendió que la ENEE todavía puede ser recuperada, pero advirtió que se requiere actuar con rapidez y mejorar los procesos administrativos y de gestión.

«Esto no es de ahora, esto tiene 20 años. Han pasado gobiernos liberales, gobiernos nacionalistas, gobiernos de Libre, otro gobierno nacionalista. Esto no funciona y no es culpa de nadie, esto es culpa de mala gestión de los políticos», concluyó García.

La diputada del PL, Saraí Espinal.

Apagones como medida de presión

La diputada liberal Saraí Espinal cuestionó hoy si los “apagones” son una medida de presión para aprobar las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Tras cuestionar si se trata de una medida de presión, la parlamentaria externó “no estén presionando tanto porque se ve hasta obvio lo que hacen”

“Estos cortes de energía ¿Serán como medida de presión? ¡¡Tranquilos!! Si la ley se reforma y es buena se va a apoyar, si el pueblo está de acuerdo pero no estén presionando tanto porque se ve hasta obvio lo que hacen”, escribió Espinal a través de sus redes sociales.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

Por su parte, Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alertó en las últimas horas que la energía no suministrada o “apagones” suman 21 mil 200 horas al año en promedio.

De su lado, Victorino Carranza, presidente del Sector de la Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), denunció que los constantes apagones o cortes de suministro eléctricos ya dejan el cierre de 3 mil empresas y la pérdida de 30 mil empleos. PD