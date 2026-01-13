Reformas electorales y a la Ley de las FFAA, prioridad para nueva legislatura: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – Para el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, la próxima legislación debe priorizar dos reformas: la ley electoral y la Ley de las Fuerzas Armadas para que ningún militar “meta las narices” en temas políticos.

–Hoy el sistema no es óptimo para tener segunda vuelta en Honduras, a criterio del diputado.

Las primeras iniciativas de conformación de comisiones deberían ser para trabajar es una reforma integral al tema electoral y reformas a las FFAA, “no podemos ver lo que vimos con un jefe de las FFAA, hoy ministro (Roosevelt Hernández) que lo escuché diciendo que tiene que llevarse a cabo el conteo de voto por voto con un decreto ilegal. Sabemos que tenía compromiso por hacer los mandados, eso no va a pasar”, afirmó.

Referente a las reformas electorales indicó que “no podemos estar en un proceso en cuatro años con este tipo de atrasos y también con el boicot dentro de los partidos políticos”, a lo que le sumó funciones, atribuciones y sanciones para los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar que por caprichos de los dueños de partidos un consejero no llegue a sesionar.

Zambrano señaló que tiene que haber una atribución donde las consejeras que estén en ese momento ejerciendo la función pueda convocar a un juez si se ausenta el propietario y los dos suplentes para que integre el pleno, además indicó que estas situaciones deben ser sancionadas con la separación del cargo de manera inmediata.

El diputado nacionalista también mencionó la ciudadanización de mesas electorales, los resultados inmediatos y no en 24 o 30 días después de las elecciones.

Sobre la segunda vuelta afirmó, “fortalezcamos primero el sistema que tenemos y después esperemos poder confiar en una segunda vuelta. Si hoy tuviéramos segunda vuelta con este sistema, no han terminado ni los recursos legales de la primera vuelta, y ya estamos a 14 días de la toma de posesión. Hoy el sistema no es óptimo para tener segunda vuelta en Honduras”, observó. VC